Gabriela Pugliesi, marido e os filhos - Reprodução / Instagram

Publicado 01/11/2024 18:13

Rio - Nesta quinta-feira (31), Gabriela Pugliesi, de 39 anos, mudou-se para o Uruguai com o marido Túlio Dek e os filhos. A influenciadora compartilhou a novidade no Instagram, mostrando uma propriedade cercada por muita natureza. A família planeja se dividir entre o novo endereço e as residências em São Paulo e na Península de Maraú, na Bahia.