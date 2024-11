Virginia Fonseca - reprodução Instagram

Publicado 01/11/2024

Rio - Virginia Fonseca apresentadora do programa 'Sabadou”, compartilhou os hábitos que a ajudaram a perder 20 quilos em apenas dois meses, após o nascimento de seu terceiro filho, José Leonardo, fruto de seu relacionamento com Zé Felipe.Virginia brincou que “fechou a boca” como segredo do emagrecimento, mas revelou uma rotina rigorosa de alimentação e exercícios.

Em entrevista ao portal Leo Dias, Virginia contou que cortou doces logo após o parto. “Eu já emagreci 20 kg. Eu fechei a boca. Quando eu fui pra maternidade eu cortei doce, não como nada de doce. Então, quando eu tô com vontade, eu como uma bananinha com whey, pra dar aquela disfarçada”, comentou. Além de seguir essa dieta, ela compartilha com seus seguidores no Instagram sua alimentação equilibrada e os exercícios físicos que pratica.

Para além dos doces, Virginia também ajustou o consumo de carboidratos, evitando-os especialmente à noite. “Tô me alimentando bem melhor, de manhã eu como ovo, no almoço eu como um arroz integral e a noite eu evito o carbo”, detalhou a influenciadora. Essa rotina focada em proteínas e o corte de carboidratos à noite ajudaram na perda de peso rápida e saudável.

Outro fator essencial no processo de Virginia é o exercício físico, especialmente o aeróbico. Mesmo com a agenda de trabalho intensa, ela se dedica ao jejum intermitente e ao exercício aeróbico. “Quando tá na correria de trabalho eu não consigo, mas quando eu tô em casa eu tento parar de comer 18h, 19h, aí só [volto a comer] no outro dia. Aí eu gosto de fazer o aeróbico em jejum e como depois, umas 8h, 9h”, explicou.