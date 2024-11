Leticia Colin - Reprodução de vídeo

Leticia ColinReprodução de vídeo

Publicado 01/11/2024 16:16

Rio - Leticia Colin usou as redes sociais nesta sexta-feira (1), para dividir com seus seguidores que está mudando de casa. No Instagram, a atriz afirmou que iniciou o processo de mudança e posou ao lado das arquitetas responsáveis por seu novo projeto residencial.





"Estou começando o processo da minha mudança de casa e vou mostrar para vocês duas maravilhosas que estão me ajudando", compartilhou a atriz, ressaltando o trabalho das profissionais que a acompanham na criação do novo espaço.



Na publicação, Colin aparece ao lado das arquitetas, demonstrando entusiasmo com o novo projeto. "A vida é a arte do encontro, sempre! Vem projeto muito especial e cheio de vida por aí", escreveu, deixando os seguidores curiosos sobre o que está por vir.



Casa anterior com vista icônica

Em março, Leticia apresentou sua antiga casa, localizada no Rio de Janeiro, no canal Westwing Brasil. O imóvel, com uma ampla janela e vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas, era onde a atriz morava com seu ex-marido, Michel Melamed, e o filho Uri, de quatro anos. Após a separação em julho deste ano, Colin agora busca um novo lar para começar uma nova fase de sua vida.