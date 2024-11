Jade Magalhães exibe barriga em ensaio de fotos - Reprodução / Instagram

Publicado 01/11/2024 15:11 | Atualizado 01/11/2024 15:12

Rio - Jade Magalhães, de 31 anos, exibiu a barriguinha da sua primeira gravidez nesta sexta-feira (1°) em um novo ensaio fotográfico. A influenciadora, que anunciou a gestação em julho ao lado de Luan Santana, está na fase final de preparação para o quartinho da filha, do qual ainda não revelou o nome.

Com uma calça listrada azul e branca, a modelo completou o visual com uma camisa branca e óculos escuros. Ela posou para as fotos em frente a uma banca de jornal e compartilhou o resultado com os seguidores.