Cintia Dicker com a filha AuroraReprodução/Instagram

Publicado 01/11/2024 15:36

Rio - Cintia Dicker usou as redes sociais para compartilhar uma série de registros com a filha Aurora, de 1 ano e 10 meses, fruto da união com o surfista Pedro Scooby. Nas imagens, a modelo aparece com a menina no colo. "Novas digitais minhas & da bbzuka", escreveu na legenda.

fotogaleria A semelhança entre a modelo e a filha chamou atenção dos seguidores. "Essa é a cara da mãe", escreveu uma internauta. "Aurorinha é linda igual a mãe", disse outra. "Nossa elas são muito parecida. Que lindas", afirmou uma terceira.