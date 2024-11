Lexa - Reprodução Instagram

Publicado 01/11/2024 14:05

Rio – Grávida do noivo Ricardo Vianna, Lexa, de 29 anos, encantou internautas ao compartilhar registros da gestação do primeiro filho, nesta sexta-feira (1). A cantora fez um ensaio e publicou fotos no Instagram, recebendo diversos elogios de fãs.

"Obrigada, Jesus. Pela maior dádiva da vida", declarou.

Nos comentários, seguidores elogiaram: "Momento certo e com a pessoa certa! Parabéns, Lexa. Que venha cheio de saúde, trazendo muito amor e alegria para sua família", comentou um. "Lindos demais. Dá para ver seu brilho e sentir sua alegria em cada foto", disse outro. "A mamãe mais linda", afirmou outro fã.