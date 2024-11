Juliette e Kaique Cerveny - Reprodução / Instagram

Publicado 01/11/2024 14:09 | Atualizado 01/11/2024 14:10

Rio - Juliette e o namorado, Kaique Cerveny, estão aproveitando mini férias em Fernando de Noronha. Rumores sobre um possível pedido de noivado começaram a circular, mas nesta sexta-feira (1°), o casal utilizou as redes sociais para desmentir as especulações.

"Tu ia me pedir em noivado?", perguntou Juliette.E o atleta explicou: "Roubaram minha notícia, eles criaram a ideia antes de mim, aí eu fiquei pensando: 'Podia ter sido uma boa ideia'. Eu já ia fazer uma surpresa de 1 ano de namoro, podia ter pedido em casamento. A ideia é boa, mas... Quando for fazer isso, amor, pode ter certeza de que vai ser especial só para nós dois."O casal viajou após ex-BBB ter um pico de estresse e uma crise de ansiedade. Eles foram se refugiar no local para descansar. "Já tinha planejado fugir. Estou em Noronha porque me apaixonei. Kaique também. Semana retrasada, eu tive uns picos de estresse, tentei fazer a maquiagem de Halloween e tive uma crise de ansiedade no meio, aí Kaique falou: 'Vamos marcar alguma coisa para você ficar um pouco off'. Cumpri compromissos em São Paulo, aí pronto. A gente está em Noronha", disse Juliette.