Gabriel Leone e mais famosos vão à exposição que homenageia Ayrton Senna

Rio - Diversos famosos compareceram à exposição "Ícones Além do Tempo", que homenageia o legado do piloto Ayrton Senna, morto durante uma competição em 1994. O evento aconteceu no Auditório do Parque Ibirapuera, em São Paulo, na noite desta quinta-feira (31).





A exposição terá a verba revertida para o Instituto Ayrton Senna e exibe relógios que o piloto usou, frases ditas por ele e até trechos exclusivos da nova minissérie "Senna", que estreia na Netflix no dia 29 de novembro. O ator Gabriel Leone, que interpreta o piloto na minissérie, marcou presença ao lado da mulher, a também atriz Carla Salle. Rafa Kalliman, Isabella Scherer, João Silva, Marcos Pitombo e Ricardo Tozzi foram algumas das personalidades que prestigiaram o evento. A ex-jogadora de basquete Hortência Marcari também esteve presente, ao lado do filho mais novo, Antônio Oliva. Na noite de quarta-feira (30), celebridades e nomes importantes do esporte prestigiaram o jantar de gala em homenagem aos 30 anos do legado do piloto de Fórmula 1, realizado no Clube Monte Líbano, em São Paulo.

