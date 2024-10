’Senna’: Netflix divulga trailer da minissérie sobre o piloto - Reprodução de vídeo / Youtube

Publicado 29/10/2024 12:18 | Atualizado 29/10/2024 12:20

Rio - A Netflix divulgou, na manhã desta terça-feira (29), o lançamento do trailer da minissérie "Senna" , que contará a história do piloto Ayrton Senna, que morreu em 1994. A produção estreia na plataforma de streaming no dia 29 de novembro.

Ao longo de seis episódios, "Senna" vai mostrar, pela primeira vez, a trajetória de superação, desencontros, alegrias e tristezas de Ayrton, desbravando sua personalidade e suas relações pessoais. O ponto de partida é o começo da carreira automobilística do tricampeão de Fórmula 1, quando ele se muda para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, e segue até o trágico acidente em Ímola, na Itália, durante o GP de San Marino, que completou 30 anos em 1º de maio de 2024

Com direção geral de Vicente Amorim, a minissérie será protagonizada por Gabriel Leone. Também fazem parte do elenco os atores Alice Wegmann (Lilian, primeira mulher de Ayrton), Camila Márdila (Vivianne Senna, sua irmã), Christian Malheiros (Maurinho, amigo do piloto), Gabriel Louchard (Galvão Bueno), Hugo Bonemer (Nelson Piquet), Julia Foti (Adriane Galisteu), Marco Ricca (Maurão, pai de Ayrton), Nicolas Cruz (Leonardo, seu irmão), Rodrigo Veloso (Flávio, cunhado), Susana Ribeiro (Zaza, mãe de Ayrton), entre outros.



