Jade Picon mostra treino noturno e brinca: ’Não está fácil’Reprodução / Instagram

Publicado 01/11/2024 12:10

Rio - Jade Picon, de 23 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta quinta-feira (31), que terminou o dia com um treino noturno, com direito até a aula de boxe. A atriz e influenciadora digital brincou ao mostrar o "sofrimento" durante a atividade física.

"Não tem negociação. Não está fácil", escreveu Jade nos stories do Instagram, com "emojis" de risada. No vídeo, ela aparece deitada no chão sentindo dores no corpo por causa dos exercícios vestindo um top cinza e short preto. "Bora, bora, pra fechar. Se tu roubar, descendo rampa, não vai valer. Estou te avisando", falou o treinador Leandro "Bad". "Deixa ser prancha?", pediu Jade. "Não!", disparou ele.Na manhã do mesmo dia, ela também aproveitou para jogar futevôlei na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. A atriz mostrou que está cada dia com mais habilidade no esporte e usou shortinho preto, biquíni e óculos de sol. A influenciadora faz aulas na areia desde que se mudou para o Rio.