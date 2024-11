Roque, assistente de palco do SBT, permanece internado e se reabilitando com fisioterapia - Reprodução de vídeo / Instagram

Roque, assistente de palco do SBT, permanece internado e se reabilitando com fisioterapiaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 01/11/2024 12:45 | Atualizado 01/11/2024 12:48

Rio - Gonçalo Roque, mais conhecido como Roque, de 87 anos, permanece internado no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, há mais de um mês, devido uma infecção pulmonar. Mas agora, o assistente de palco durante décadas de Silvio Santos, no SBT, está se reabilitando com fisioterapia.



"O Sr. Gonçalo Roque, 87 anos, permanece internado no Hospital São Luiz, Unidade Itaim, da Rede D’Or, em virtude de uma infecção pulmonar. O paciente segue estável, acordado, sem necessidade de suplementação de oxigênio ou qualquer outro suporte orgânico. Está se reabilitando com fisioterapia", diz o novo boletim médico divulgado nesta sexta-feira (1º).