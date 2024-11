Davi Brito - Reprodução de vídeo

Publicado 01/11/2024 08:30

Rio - Davi Brito precisou cancelar a gravação do "Tempero do Davi", programa de receitas que apresenta nas redes sociais, por motivo de saúde. O campeão do "BBB 24", da TV Globo, contou no Instagram, nesta quinta-feira (30), que, após ser submetido a exames, foi diagnosticado com uma inflamação na tireoide.

"Descobri que estava com uma inflamação na tireoide. Pode causado por bactérias, ser autoimune, uma série de coisas pode causar essa inflamação. O importante é que não tem nada demais, não é nada grave. A médica falou que o próprio corpo desinflama sozinho e passou um exame de sangue para averiguar esse tipo de inflamação. Amanhã (hoje) a gente vai fazer os exames", avisou.

O baiano ainda alertou os fãs para a importância de cuidar da saúde. "A vida não é feita só de sair, curtir e passear. A saúde em primeiro lugar", comentou ele, que fará um "check up geral".

Na manhã desta sexta-feira (1º), Davi mostrou que estava no hospital realizando uma série de exames. "