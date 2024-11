Lexa conta que foi abordada por bandidos - Reprodução de vídeo

Lexa conta que foi abordada por bandidosReprodução de vídeo

Publicado 01/11/2024 07:55

Rio - Grávida do primeiro filho, Lexa viveu momentos de tensão, nesta quinta-feira (30), após gravar o programa "Sabadou com Virginia", do SBT, em São Paulo. Em vídeos publicados no Instagram, nesta sexta (1º), a cantora disse os bandidos abordaram a van que ela estava com sua equipe.