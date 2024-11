Karoline Lima - reprodução Instagram

Karoline Limareprodução Instagram

Publicado 01/11/2024 14:39 | Atualizado 01/11/2024 14:46

Rio - A influenciadora Karoline Lima revelou nesta sexta-feira (1), o perrengue que está passando para recuperar sua conta desativada desde o fim de setembro. A modelo explicou que o perfil saiu do ar sem aviso ou justificativa, o que a levou a buscar medidas legais para reaver o acesso.

fotogaleria

Karoline contou que, ao notar a suspensão da conta, entrou em contato com um conhecido que já havia ajudado em uma situação similar no ano anterior. No entanto, a tentativa não obteve sucesso. "Eu entrei em contato com um cara que tinha me ajudado a recuperar no ano passado. Mandei mensagem e não deu em nada, ele não conseguiu fazer voltar porque o Instagram tinha recusado e a única coisa que eu poderia fazer era ir à Justiça", relatou.A influenciadora entrou com uma ação na Justiça e obteve uma liminar que obrigava o Instagram a reativar o perfil em cinco dias úteis, sob pena de multa. Mesmo assim, a rede social não atendeu à ordem judicial. "Passou cinco, dez e o bonito não voltou. Eles não cumpriram a liminar mesmo o juiz mandando", declarou Karoline.No processo, a rede social afirmou que também tinha interesse em restaurar o perfil, mas que não tinha a obrigação legal de fazê-lo. "Eles responderam na Justiça dizendo que eram os maiores interessados em voltar porque tinha muito engajamento, seguidor, mas que eles não tinham obrigação de voltar", contou a influenciadora.Após quase desistir, Karoline recorreu a funcionários da Meta. "Fiz um trabalho de FBI, CSI pra encontrar essas pessoas. O tanto de e-mail, mensagem, eu me humilhando", revelou. A conta foi finalmente restaurada na manhã desta sexta-feira, e Karoline comemorou o retorno do perfil verificado.