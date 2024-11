Luan Santana - reprodução Instagram

Luan Santanareprodução Instagram

Publicado 01/11/2024 18:03

Rio - Em uma pausa na rotina agitada, o cantor Luan Santana decidiu passar alguns dias de descanso no Pantanal, em Mato Grosso do Sul. Apaixonado pela natureza, Luan não esperava que um passeio tranquilo fosse ganhar ares de aventura: enquanto pescava, ele se deparou com uma sucuri, a maior espécie de cobra do Brasil.

Luan registrou o encontro e postou o vídeo em suas redes sociais, onde compartilhou o momento de susto e curiosidade ao som de uma música de tensão. Nas imagens, o cantor surge de bermuda e chinelo, se aproximando da sucuri enquanto grava a cena para seus seguidores.

Durante a viagem, o cantor também avistou outras espécies nativas, como o tuiuiú, uma ave símbolo do Pantanal. O cantor, que sempre faz questão de enaltecer suas raízes sul-mato-grossenses, mostrou todo o seu encanto pela biodiversidade local, reforçando a importância da preservação desse ecossistema.