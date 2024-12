Vera Fischer ao lado de Mariana Wilker, filha de José Wilker - Reprodução/Instagram

Publicado 12/12/2024 17:03 | Atualizado 12/12/2024 18:00

Rio - Vera Fischer prestigiou, nesta quarta-feira (11), a inauguração de cinema em homenagem ao ator José Wilker. A artista esteve no CineCarioca José Wilker, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio, ao lado da filha dele, a roteirista Mariana Vielmond. Ela é fruto da relação do ator, diretor e dramaturgo com a historiadora Renée de Vielmond.



O espaço, que estava fechado desde 2008, começou a ser reformado no ano passado. O CineCarioca José Wilker, nas Casas Casadas, foi inaugurado oficialmente na noite de quarta-feira (11), com uma homenagem ao ator que fez história no cinema, teatro e televisão brasileira.



No post, a atriz escreveu: "Ontem estive na inauguração, que conta com a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Cultura e a RioFilme. Foi um evento afetivo dos amigos do grande ator José Wilker. Mariana, filha do Zé e da Renée de Vielmond, fez uma linda homenagem ao pai. Adorei rever a Mariana, uma querida e sua mãe, minha amiga de longa data, Renée de Vielmond".

Vera, que reencontrou o ator Antônio Grassi, aproveitou para recordar de quando trabalharam juntos na novela Mandala, em 1987, pela TV Globo. "Noite cheia de convidados do coração, Antônio Grassi que fez comigo a novela Mandala e muitos outros. No final, houve a apresentação do filme "Dona Flor e Seus Dois Maridos", uma delícia atrevida que mostra todo o talento do Zé (Aquela malícia que a gente conhece). Maravilha de noite!".