Esposa de sertanejo Mateus mostra ’buchinho’ no sexto mês de gravidezReprodução/Instagram

Publicado 12/12/2024 20:16

Rio - A pausa na carreira não é a única novidade esperada para 2025 na vida de Mateus, dupla de Jorge. O sertanejo será pai pela terceira vez, fruto do seu relacionamento com a acupunturista Marcella Barra. Ela acaba de passar pelo sexto mês de gestação e nas redes sociais dividiu com os amigos alguns momentos "curtindo o buchinho", como apelidou a própria barriga.

"Terminado o segundo trimestre. Curtindo meu buchinho. Esperando nosso menino", disse Marcella na legenda das fotos ao lado do marido e sozinha, em atividades rotineiras.



Mateus Liduário e Marcella estão casados desde 2016 e já são pais de Dom, de seis anos, e Flor, de quatro anos. A família mora em Goiânia. E um dos motivos da pausa da dupla Jorge e Mateus tem a ver com diminuir o ritmo de trabalho justamente para viver mais momentos com quem amam na intimidade.



Além de acupunturista, Marcella é médica, professora de yoga e dançarina. Nas redes sociais, ela também tem compartilhado que a dança segue bem presente, mesmo em meio a gravidez. "Seja palco por um momento", disse ela ao mostrar uma linda foto dançando. "Dance. Dane-se. Cante. Ame-se. Dance. Dante", legendou a esposa de Mateus em outra foto, ao incentivar mais pessoas a se jogarem nos passos.