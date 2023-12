Gustavo Marsengo pede Laís Caldas em casamento no Natal - Reprodução / Instagram

Gustavo Marsengo pede Laís Caldas em casamento no NatalReprodução / Instagram

Publicado 25/12/2023 09:46

Rio - Gustavo Marsengo aproveitou a magia do Natal para pedir Laís Caldas em casamento, neste domingo (24). O casal, que se conheceu no 'Big Brother Brasil 22' anunciou a novidade nas redes sociais com uma declaração super romântica do ex-'BBB'. Em seu perfil do Instagram, ele compartilhou registros ao lado da agora noiva e publicou o vídeo do pedido.

fotogaleria

"Meu amor, desde os primeiros dias ao seu lado, eu já tinha certeza que você seria a mulher da minha vida! Já sabia que iria te proteger, respeitar e amar para todo o sempre. Por mim, esse pedido já poderia ter sido feito muito antes, nunca foi falta de vontade, ou incerteza do que eu queria. A única dúvida que eu tinha era de como e quando fazê-lo. Mas depois que decidi passar o natal com sua família, resolvi aguardar este momento. Afinal, quando casamos com uma pessoa, também casamos com a família dela", iniciou Gustavo na legenda da publicação

"E já não dava para esperar muito tempo, se não o seu bigode ia vir puxar meu pé a noite. Brincadeiras a parte, Infelizmente não conheci meu sogro a tempo, mas tenho certeza que não poderia escolher parentes melhores dos que você me deu. E que seu Augusto lá de cima irá abençoar esta união. Também não poderia escolher dia mais especial que este também, afinal, hoje comemoramos o nascimento de Cristo, que é a personificação do Amor"

"E é isso que eu quero pra nós dois, que esta data represente o início de um novo ciclo. O início de uma vida inteira casado com você! Eu te amo e quero te fazer a mulher mais feliz e amada do mundo. Você quer se casar comigo? Spoiler: ela disse sim", finalizou ele.

Nos comentários, famosos e anônimos comemoraram a novidade. "Viva!", celebrou o apresentador Tadeu Schmidt. "Que Deus abençoe ainda mais essa união e cubra de proteção essa família linda que está se formando. Que seja esse o início de um capítulo repleto de amor, cumplicidade e felicidade. Viva aos noivos", desejou o ex-'BBB' Viny. "Lindos! Deus abençoe sempre vocês. Felicidades", escreveu a também ex-'BBB' Larissa Tomásia.