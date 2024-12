Letícia Cazarré e Maria Guilhermina - Foto: Reprodução

Letícia Cazarré e Maria GuilherminaFoto: Reprodução

Publicado 12/12/2024 23:28

Rio - Maria Guilhermina, filha de 2 anos do ator Juliano Cazarré e da bióloga Letícia Cazarré, deu um passo significativo em sua recuperação. Nascida com Anomalia de Ebstein, uma rara condição cardíaca, a menina, que antes dependia de respirador mecânico, agora utiliza o aparelho apenas durante a noite.



fotogaleria

Nesta quinta-feira (12), Letícia compartilhou nas redes sociais um vídeo de Maria Guilhermina sorridente e interagindo. "Maria Guilhermina de Guadalupe está muito feliz. Tomou banho agora, está treinando ficar de barriga para baixo", disse Letícia enquanto filmava a filhaA mãe também destacou o progresso: "Promessa de Nossa Senhora, não vai mais precisar do respirador, só à noite para descansar. Mas, ano que vem, nem à noite vai precisar".Maria Guilhermina foi diagnosticada ao nascer com Anomalia de Ebstein, uma má formação na válvula tricúspide que causa insuficiência cardíaca. A condição é rara, afetando 1 em cada 10 mil nascimentos, e exige cuidados médicos constantes.Além do respirador, Maria utiliza uma cânula para facilitar a respiração e precisa de alimentação por sonda. Letícia detalhou o processo: “A alimentação dela é feita por uma sonda que fica na barriguinha. Tem um leite especial que a gastroenterologista e a nutricionista recomendam e reavaliam sempre”.