Reprodução/InstagramFernanda de Freitas

Publicado 12/12/2024 21:48

Rio - Fernanda de Freitas, de 44 anos, encantou seguidores nesta quinta-feira (12) ao publicar cliques na praia. Nas imagens, a atriz aparece usando um biquíni fio-dental de tricô e fazendo diversas poses em um lugar deserto e de mar cristalino. "Fê de férias", escreveu a artista na legenda da publicação.



Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios. "Tão natural como a luz do dia", escreveu uma pessoa. "O tempo não passa pra esta diva lindíssima", disse outra. "Que mulher maravilhosa", acrescentou mais uma. Diversas pessoas também chamaram Fernanda de linda e gata.



Recentemente, a atriz mostrou que ama uma praia e compartilhou registros de um momento de farra e descontração de um momento com as amigas em uma praia do Rio de Janeiro. Para a ocasião, ela escolheu um biquíni de lacinho e aproveitou o lazer para renovar o bronzeado e tomar um banho de mar na companhia de Alexandra Cristina e Elizabeth Mattos.



Longe das novelas desde Um Lugar ao Sol (Globo, 2021), em que viveu a personagem Érica, Fernanda é engajada com o trabalho na ONG do marido, que atua na limpeza de praias em parceria com cooperativas e empresas de reciclagem.