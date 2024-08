Silvio Santos - SBT / Divulgação

Publicado 04/08/2024 10:27

Rio - Vários famosos enviaram mensagens de carinho a Silvio Santos e desejaram uma boa recuperação ao apresentador de 93 anos em uma publicação feita por Patricia Abravanel, neste sábado (2), no Instagram. Ela tranquilizou os fãs ao postar o comunicado do SBT sobre o estado de saúde do pai, internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo . A nota nega que o ícone da TV brasileira esteja em estado crítico e declara que ele segue no hospital apenas para cuidados médicos necessários.