Luana Piovani alfineta Pedro Scooby sobre processo movido contra ela Reprodução / Instagram

Publicado 04/08/2024 21:34

Rio - Luana Piovani, de 47 anos, repostou um vídeo, neste domingo (4), no Story do Instagram da atleta Maria de Lima Flávia onde ela fala que está sendo silenciada pelo seu ex-marido que começou a protocolar as suas competições em um processo, na tentativa de tirar a guarda que ela tem da filha deles, alegando abandono parental, e ela trouxe isso à tona.

Logo, Luana marcou Pedro Scooby na publicação e disse que ele se iguala a esse tipo de homem com esse processo de "mordaça" que move contra ela. A atriz também escreveu que o surfista deveria acabar com isso e que era manipulação do advogado dele."Aí Pedro Scooby, olha a que tipo de homem você se iguala com esse processo de 'mordaça'. Acorda e acabada com isso. Seja inteligente e fuja da manipulação do seu advogado!", disse."Machismo pode não só manchar seu nome como destruir a sua carreira. O time de mulheres lutando está cada vez mais potent", finalizou.A apresentadora foi processada pelo ex-BBB para não falar sobre ele nas redes sociais após inúmeras críticas sobre a criação dos filhos. Juntos eles têm três filhos, Dom de 12 e os gêmeos Bem e Liz, de 8. O surfista ainda tem uma filha, Aurora, de 1 ano, fruto do casamento com Cintia Dicker.