Publicado 04/08/2024 18:28

Rio - Assumidos? Bruna Marquezine completou 29 anos neste domingo (4) e ganhou uma declaração de João Guilherme nas redes sociais. O ator publicou um vídeo aos beijos com a atriz enquanto dançavam.

"Que sorte a minha de poder te ter por perto, de ter minha vida iluminada pelo seu sorriso. Te desejo o melhor desse mundo! Você merece tudo, todo e muito mais", escreveu ele no stories do Instagram."Eu te celebro todos os dias, feliz novo ciclo, meu bem", completou.Os rumores sobre o romance tiveram início no final de abril, quando João contou em vídeo viral que estava apaixonado e havia comprado uma "Baby T" para o seu chuchuzinho. Dias depois, vazaram fotos dos dois abraçados em uma reunião íntima de amigos, em que Bruna aparece vestindo exatamente o modelo de blusa descrito pelo jovem.Desde então, os atores já foram vistos aos beijos em público no dia 14 de junho, em flagra no aeroporto Santos Dumont, no Rio. Eles também marcaram presença juntos em eventos públicos, como no lançamento da marca de Sasha Meneghel.