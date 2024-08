Kéfera esbanja boa forma em dia de praia - Reprodução do Instagram

Publicado 04/08/2024 12:29 | Atualizado 04/08/2024 12:29

Rio - Kéfera Buchmann, de 31 anos, colocou o corpão pra jogo no Instagram, neste sábado (3). A influenciadora digital compartilhou uma série de fotos de biquíni no stories e exibiu as curvas perfeitas durante um passeio de barco, em Brasília. Ela estava acompanhada de alguns amigos.

Na embarcação, Kéfera colocou o bronzeado em dia e se divertiu ao som da música "Tenho Que Me Decidir", de MC PH, com participação de Wiu & Borges. Nas redes sociais, um amigo da atriz publicou um clique do bumbum dela e escreveu: " "Uma bunda é uma bunda, né?".