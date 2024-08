Cacau Protásio atualiza estado de saúde de Silvio Guindane - Reprodução de vídeo

Cacau Protásio atualiza estado de saúde de Silvio GuindaneReprodução de vídeo

Publicado 04/08/2024 08:38

Rio - Cacau Protásio, de 49 anos, usou o Instagram, neste sábado (2), para tranquilizar os fãs do ator Silvio Guindane, internado na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio. A atriz negou que o artista esteja em um Centro de Terapia Intensivo (CTI) e informou que ele está bem.

fotogaleria

"Vamos falar a verdade. Não têm ninguém no CTI, graças a Deus! Silvio Guindane está bem meu povo! Ps: Silvinho, eu adorei o mingau do lanche que você não quis, estava uma delícia", escreveu na legenda de um vídeo publicado em sua rede social. Cacau, no entanto, não mostrou o amigo. "Glória a Deus que ele está maravilhoso, mas não vou mostrar".

Silvio e Cacau já trabalharam juntos na série "Vai Que Cola", do Multishow, e no longa "Mussum, o Filmis". O ator também já atuou em novelas como "O Clone" (2001), "América" (2005), "Orgulho e Paixão" (2015), da TV Globo, e séries como "A Divisão" (2019), "Segunda Chamada" (2019–2021), "Bom Dia, Verônica" (2020–2022), e "Impuros" (2023).