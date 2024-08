Caetano Veloso e Maria Bethânia se apresentam na Farmasi Arena, na Zona Oeste do Rio - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 04/08/2024 08:05 | Atualizado 04/08/2024 08:44

Rio - Caetano Veloso, de 81 anos, e Maria Bethânia, de 78, realizaram o primeiro show da turnê, intitulada "Caetano & Bethânia Tour", na Farmasi Arena, na Zona Oeste do Rio, neste sábado (3). No palco, os irmãos surpreenderam o público ao incluírem no repertório a música "Fé", da cantora Iza, que espera a primeira filha, Nala, e anunciou o término da relação com o jogador Yuri Lima recentemente.

Os artistas também homenagearam a cantora Gal Costa, que morreu aos 77 anos, em 2022, e soltaram a voz ao som de "Baby" e "Vaca Profana". "Gal para sempre", afirmou Bethânia.

As canções "Alegria alegria", "Os Mais Doces Bárbaros", "Oração ao Tempo", "A Tua Presença", "Dedicatória", "Cajuína", "Reconexo" e "Tudo de novo" estavam no setlist. Em momento solo, Caetano entoou a canção evangélica "Deus Cuida de Mim", "Sozinho" e "Leãozinho". Já Bethânia brilhou ao som de "Explode Coração", "As Canções Que Você Fez pra Mim", "Negue" e "Vida".

Caetano e Maria Bethânia, que fizeram a última turnê juntos em 1978, ainda farão mais três shows no Rio: neste domingo e no próximo fim de semana, dias 10 e 11. Depois, eles percorrerão cidades como Belo Horizonte, Belém, Recife, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Salvador e São Paulo.

