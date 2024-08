Mulher de Branco Mello fala sobre estado de saúde do cantor após cirurgia - Reprodução / Instagram

Publicado 04/08/2024 20:41 | Atualizado 04/08/2024 20:49

Rio - Branco Mello, 62 anos, da banda Titãs, passou por uma cirurgia após a descoberta de um tumor. Neste domingo (4), Angela Figueiredo, mulher do vocalista e baixista, compartilhou uma foto nas redes sociais ao lado do marido e deu detalhes sobre seu estado de saúde.

"Amigos, queremos agradecer por tantas mensagens carinhosas e positivas que recebemos nesses últimos dias. Branco está bem, iniciando o período de recuperação, a cirurgia foi um sucesso!", escreveu ela na publicação.No último dia 23 de julho, um comunicado oficial foi divulgado no perfil do Titãs anunciado que Branco faria a cirurgia.Em outubro do ano passado, ele passou por uma cirurgia de retirada de um tumor na língua. Vale lembrar que, em 2021, Branco ficou mais de um mês internado após realizar a cirurgia para remover um tumor na hipofaringe, reincidente do câncer que o cantor havia tratado em 2018. Ele ficou afastado de suas atividades durante sete meses e retornou aos palcos em junho de 2022.