Caio Blat e o filho, Antonio - Araujo / Agnews

Caio Blat e o filho, AntonioAraujo / Agnews

Publicado 04/08/2024 12:33

Rio - Caio Blat, de 44 anos, recebeu o carinho de familiares e amigos na estreia vip da peça "Memórias do Vinho - Per Bacco", protagonizada por ele e Herson Capri, no Teatro Vivo, em São Paulo, neste sábado (3). Filho mais velho do ator, Antônio Blat, de 20 anos, fez uma rara aparição no local e parabenizou o pai no fim do espetáculo. O jovem é fruto da antiga relação do artista com a cantora e psicóloga Ana Ariel.

fotogaleria

Quem também marcou presença no local foi a mulher do ator, Luisa Arraes, que interpreta Blandina em "No Rancho Fundo", da TV Globo. No local, os dois trocaram beijos, carinhos e posaram para fotos. Aretha Oliveira, Rafael Aragão e Virgínia Cavendish foram outras celebridades que assistiram a produção.

De acordo com a publicação no Instagram do espetáculo, a peça conta a história de "um pai e um filho que se reúnem por necessidade financeira, mas descobrem que a verdadeira riqueza está nas memórias guardadas em garrafas de vinho".