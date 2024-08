Viola Davis parabeniza e se declara para Rebeca Andrade: ’Eu te amo’ - Reprodução / Instagram

Publicado 02/08/2024 10:11 | Atualizado 02/08/2024 10:15

Rio - A atriz estadunidense Viola Davis, de 58 anos, e outros famosos parabenizaram, nesta quinta-feira (1º), a ginasta Rebeca Andrade, 25, após ela conquistar a medalha de prata no individual geral das Olimpíadas 2024 . A interação ocorreu nas redes sociais, numa publicação em que a medalhista olímpica homenageou seu técnico, Francisco Porath Neto."Eu te amo. Obrigada por fazer acontecer mais uma vez. O melhor treinador do mundo", escreveu Rebeca na legenda do post do Instagram. Na foto, eles comemoram o momento especial com a bandeira do Brasil.