Anthony Edwards tenta arremesso e é marcado por Yago Santos - Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

Anthony Edwards tenta arremesso e é marcado por Yago SantosJesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

Publicado 06/08/2024 18:31

O Brasil foi derrotado pelos Estados Unidos por 122 a 87 no basquete dos Jogos Olímpicos nesta terça-feira (6) e se despediu da busca pela medalha nas quartas de final da competição. A equipe de Aleksandar Petrovic não foi párea para o "Dream Team", que deixou clara a sua superioridade do início ao fim da partida.

fotogaleria

Os Estados Unidos não demoraram para assumir a frente do marcador e aumentar a vantagem. Os brasileiros insistiram nos arremessos, mas com muita dificuldade, convertendo poucas cestas de dois e três. Marcelinho Huertas e Bruno Caboclo tentavam levar o time para frente, mas os erros cometidos nos passes e conclusões de jogadas custavam caro.

Os americanos se aproveitavam da efetividade na marcação e transições para pontuar dentro dos garrafões, além de muitos acertos nos arremessos de média e longa distância, com assistências de LeBron James e cestas de Joel Embiid, o melhor marcador do primeiro tempo, com 14 pontos. Em pouco tempo, o controle era total dos estadunidenses e a vantagem apenas aumentava.

O melhor momento do Brasil na partida foi no segundo quarto, com a entrada de Lucas Dias, que saiu do banco para ajudar a equilibrar o jogo, marcando oito pontos e aproveitando o momento em que Steve Kerr, o técnico adversário, realizou substituições. No entanto, com a retomada dos titulares, em quatro minutos, a distância aumentou novamente, de oito para 27 pontos.

No segundo tempo, Devin Booker assumiu o protagonismo e pontuou o suficiente para terminar a partida como o cestinha dos Estados Unidos, com 18 pontos. O time de Steven Kerr seguiu se aproveitando dos erros de arremessos do Brasil e impôs a sua superioridade nas transições e efetividade no ataque. O armador Georginho de Paula foi um dos destaques da seleção brasileira.

O último quarto contou com protagonismo de Anthony Edwards, Kevin Durant e Adebayo para manter a vantagem dos Estados Unidos na faixa dos 30 pontos. Já sem chances de buscar a recuperação, a seleção tentou partir para o ataque, com Yago Santos, Leo Meindl e Bruno Caboclo, que terminou como o cestinha da partida.

Os Estados Unidos vão enfrentar a Sérvia nas semifinais. Na outra chave, a França encara a Alemanha. Os dois jogos estão programados para a próxima quinta-feira (8).