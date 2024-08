Brasil perdeu para a Noruega no handebol feminino - Sameer Al-Doumy / AFP

Brasil perdeu para a Noruega no handebol feminino Sameer Al-Doumy / AFP

Publicado 06/08/2024 17:54 | Atualizado 06/08/2024 17:58

França - Não deu para o Brasil no handebol feminino. Na tarde desta terça-feira (6), a Seleção não conseguiu driblar o favoritismo da Noruega nas quartas de final e se despediu da Olimpíada de Paris. Sem dar chance, as europeias atropelaram o time brasileiro pelo placar de 32 a 15.

Com o resultado, o Brasil encerra sua participação nos Jogos com quatro derrotas e apenas duas vitórias. Já a Noruega volta à quadra na próxima quinta-feira (8), às 11h30 (de Brasília), contra a Dinamarca. França e Suécia se enfrentam na outra semifinal.

Como foi o jogo

O Brasil teve um início de jogo ruim, abusando dos erros defensivos, e viu a Noruega abrir larga vantagem no placar. As europeias encontraram espaços pelo meio e nas laterais da quadra, marcando com facilidade as brasileiras.

Sempre atrás no placar, a Seleção tinha dificuldades no ataque. Quando conseguia chegar, não conseguia conter o contra-ataque das adversárias, que marcaram diversos gols dessa forma. Ao fim do primeiro tempo, as norueguesas venciam por 16 a 8.

Sem nada a perder, o Brasil passou a se arriscar mais no ataque para buscar o placar, mas o péssimo aproveitamento nos arremessos custaram caro. A Noruega soube aproveitar os erros do time brasileiro, que chegou a ficar 12 minutos sem marcar, e conseguiram se desgarrar ainda mais no placar, chegando a abrir 15 gols de vantagem.

Na reta final da partida, as brasileiras não tiveram forças para reagir e o time europeu fechou o placar em 32 a 15.