Ana Paula Vergutz vai disputar as quartas de final do caiaque individual 500m feminino - Divulgação / Canoagem Brasileira

Publicado 07/08/2024 05:08 | Atualizado 07/08/2024 05:12

Paris - Ana Paula Vergutz não conseguiu a vaga na semifinal na estreia no caiaque individual (K1) 500m feminino. A canoísta brasileira terminou a prova em quinto lugar na quarta bateria, nesta quarta-feira (7), no Estádio Náutico, e terá mais uma chance de avançar na prova das quartas de final.

A atleta brasileira se manteve atrás do pelotão desde o início da prova. Ana Paula Vergutz chegou na metade da prova em quinto lugar com o tempo de 54s96, cerca de dois segundos atrás dos líderes. Nos últimos 250m, ela se manteve na quinta colocação e cruzou a linha de chegada com 1min54s98.

A sueca Linnea Stensils e a sérvia Milica Novakovic terminaram nas primeiras posições e garantiram as vagas nas semifinais do caiaque individual (K1) 500m feminino.