Caio Bonfim conquistou a medalha de prata na marcha atlética nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 - AFP

Publicado 07/08/2024 05:32 | Atualizado 07/08/2024 05:36

Paris - O Brasil não conseguiu subir ao pódio na marcha atlética de revezamento misto dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A dupla brasileira formada pelo medalhista de prata Caio Bonfim e Viviane Lyra terminou a prova em sétimo lugar com o tempo de 2h54min08s, nesta terça-feira (7), na Praça do Trocadéro, na capital francesa.

Caio Bonfim iniciou a prova e se manteve entre os quatro primeiros colocados antes da primeira troca, por volta de 43min33s. Viviane Lyra demonstrou bom ritmo e cumpriu o seu trajeto em 43min05s, sendo um pouco mais rápida do que o medalhista de prata, mas caiu para o nono lugar na classificação da marcha atlética.

A segunda troca aconteceu por volta de 1h26min38s de prova. Caio Bonfim voltou para a pista com a dupla pendurada com duas advertências. Apesar da pressão, manteve um bom ritmo, cumpriu o seu trajeto em 39min33s, e subiu para o quinto lugar. Nos últimos quilômetros, Viviane Lyra fez o tempo em 47min57s, mas caiu para sétimo.

Caio Bonfim fez história após conquistar medalha de prata na Olimpíada de Paris. Foi a primeira medalha do Brasil na marcha atlética nos Jogos Olímpicos. Ele disputa as Olimpíadas pela quarta vez na carreira. Já Viviane Lyra precisou superar o diagnóstico de hepatite para disputar a competição, mas ficou de fora do pódio na prova feminina.