Vagner Souta terminou em quarto lugar na bateria do K1 1000m e terá que disputar as quartas de finalDivulgação / Canoagem Brasileira

Publicado 07/08/2024 06:35 | Atualizado 07/08/2024 06:37

Paris - Vagner Souta terá mais uma chance para chegar à semifinal do caiaque individual (K1) 1000m masculino. O canoísta brasileiro terminou em quarto lugar na quinta bateria com o tempo de 3min46s17, nesta quarta-feira (7), no Estádio Náutico de Água Plana, e terá que disputar as quartas de final.

Foi uma bateria muito forte. Nos primeiros 250m, Vagner Souta ficou em último com a marca de 51s04. O brasileiro subiu uma posição na metade da prova e se manteve em quarto lugar até o fim da prova. Ele passou dos 750m com 2min46s29, antes de finalizar com 3min46s17.