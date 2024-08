Isaquias Queiroz se classificou no C-1 1.000m - AFP

Publicado 07/08/2024 07:01 | Atualizado 07/08/2024 07:20

França - Isaquias Queiroz, de 30 anos, se classificou para as semifinais no C-1 1.000m. O brasileiro chegou na segunda colocação, atrás apenas do tcheco Martin Fuksa, que é o atual recordista mundial na prova, e avançou de fase nos Jogos Olímpicos de Paris.

O brasileiro e o tcheco se revezaram na primeira colocação em praticamente toda a prova. No fim, o adversário de Isaquias abriu um pouco e concluiu em primeiro. Logo atrás, o campeão olímpico fechou com o tempo de 3 minutos, 53 segundos e 94 centésimos.



Foi o segundo dia de competições do canoísta, que também avançou para as semifinais no C2 500m ao lado de Jacky Godmann. No C-1 1.000m, Isaquias conquistou duas medalhas olímpicas, um ouro em Tóquio e uma prata no Rio.