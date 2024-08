Isaquias Queiroz avançou para as semifinais - AFP

Publicado 07/08/2024 11:03

França - Classificado para as semifinais do C1 1000m, prova em que é o atual campeão olímpico, Isaquias Queiroz, de 30 anos, admitiu que concluiu a prova em um ritmo desacelerado. O brasileiro ficou em segundo lugar, atrás do tcheco Martin Fuksa. Os dois avançaram de fase.

"Tive uma boa saída. O objetivo era ficar entre os dois primeiros, fui segurando, segurando. Semifinal e final são outras provas", afirmou o canoísta à TV Globo. "A gente gosta de ganhar. Semifinal tudo pode acontecer, mas hoje o objetivo era ficar entre os dois primeiros", completou



O brasileiro marcou 3min53s94, atrás do checo Martin Fuksa, que terminou com 3min50s39. Os dois primeiros de cada uma das cinco baterias avançaram. Os demais foram para as quartas de final que acontecem nesta quarta, às 9h40.

"Não estava preocupado com o tempo. Sei qual tempo eu posso fazer. Meu objetivo é descansar o máximo possível para estar nas semifinais melhor. Vou para o barco com o Jacky para fazer alguns ajustes para amanhã, porque acho que algo incomodou ele na parte visual e técnica. São provas diferentes, que exigem técnicas diferentes, jeitos de remar diferentes e isso interfere muito. Temos que encaixar a remada para poder fazer o barco andar corretamente", disse.



A C1 1000m foi a prova na qual Isaquias conquistou o título olímpico nos Jogos de Tóquio, em 2021, com Fuksa em quinto lugar O brasileiro também foi prata na Olimpíada do Rio-2016 no C1 100m. As semifinais acontecem na sexta-feira, às 6h30 (de Brasília).