Pedro Barros foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021 - AFP

Pedro Barros foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021AFP

Publicado 07/08/2024 10:34 | Atualizado 07/08/2024 10:37

Paris - O Brasil terá três finalistas na final do skate park dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Pedro Barros, Luigi Cini e Augusto Akio ficaram entre os oito melhores semifinalistas, nesta quarta-feira (7), e garantiram vaga na decisão, a partir de 12h30 (de Brasília), na Arena La Concorde, na capital francesa.

Os brasileiros entraram na pista nas últimas duas baterias. Medalhista de prata em Tóquio, Pedro Barros foi o primeiro e logo de primeira encaixou uma volta de nota 89.24. Nas duas corridas seguintes, arriscou alto, mas não conseguiu melhorar a pontuação.

Na mesma bateria de Pedro Barros estava Augusto Akio. O japinha também começou muito bem com uma volta de 88.79 pontos, ficando uma posição atrás do compatriota. Ele arriscou alto nas tentativas seguintes e melhorou a pontuação na terceira volta, com 88.98 pontos.

Pedro Barros e Augusto Akio terminaram a bateria em quinto e sexto, respectivamente. Na última bateria, Luigi Cini entrou em ação e já na primeira volta fez 89.10 pontos, ultrapassando Augusto Akio e tirando o americano Gavin Bottger. Na sequência, se arriscou com manobras difíceis, errou e não melhorou.

No ciclo olímpico, o trio brasileiro se firmou entre os melhores skatistas do mundo no park. Augusto Akio desembarcou em Paris como o terceiro melhor do ranking mundial, seguido por Luigi Cini em quinto e o heptacampeão mundial Pedro Barros em sexto.

O Brasil soma quatro medalhas na história do skate em Olimpíadas. A modalidade estreou nos Jogos de Tóquio em 2021, quando o time brasileiro celebrou as medalhas de prata de Rayssa Leal e Kelvin Hoefler no street, além de Pedro Barros no park. Em Paris 2024, Rayssa foi bronze no street.

Finalistas do skate park:

1º - Keegan Palmer (Austrália): 93.78

2º - Tom Schaar (Estados Unidos): 92.05

3º - Alex Sorgente (Itália): 91.14

4º - Tate Carew (Estados Unidos): 90.42

5º - Keefer Wilson (Austrália): 90.10

6º - Pedro Barros (Brasil): 89.24

7º - Luigi Cini (Brasil): 89.10

8º - Augusto Akio (Brasil): 88.98