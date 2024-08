Joel Embiid marcou 12 pontos e teve sete rebotes na vitória dos Estados Unidos sobre o Brasil no basquete da Olimpíada - Getty Images via AFP

Joel Embiid marcou 12 pontos e teve sete rebotes na vitória dos Estados Unidos sobre o Brasil no basquete da OlimpíadaGetty Images via AFP

Publicado 07/08/2024 11:20

acredita que a Seleção pode seguir entre as melhores equipes, mesmo com uma mudança de geração, e pede que o projeto com os jovens tenha sequência. Apesar do atropelo dos Estados Unidos por 122 a 87 nas quartas de final da Olimpíada de Pari s, o pivô Joel Embiid elogiou o time do Brasil. O jogador do Philadelphia 76ers, que é casado com a modelo brasileira Anne de Paula,, mesmo com uma mudança de geração, e pede que o projeto com os jovens tenha sequência.

"Minha esposa é brasileira, já estive no Brasil algumas vezes. É manter desenvolvendo para chegar neste nível, tenho certeza. Eles têm alguns jogadores jovens, vão melhorar com outros experientes. Então, eles vão continuar bem", avaliou Embiid, após a partida de terça-feira (6), na Bercy Arena, em que fez 12 pontos e teve sete rebotes.

O astro da NBA está com Anne há seis anos, com quem tem um filho de três. Diante da relação com a brasileira, Embiid se aproximou do Brasil, país que visitou algumas vezes desde então.



Inclusive, quando está no Rio, ele torce pelo Flamengo, para acompanhar o sogro e a namorada. Em 2019 esteve no Maracanã. No mesmo ano, postou mensagem de apoio ao Rubro-Negro na final da Libertadores, contra o River Plate.