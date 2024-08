Guilherme Teodoro e Vítor Ishiy perderam para Simon Gauzy e Alexis Lebrun - AFP

Guilherme Teodoro e Vítor Ishiy perderam para Simon Gauzy e Alexis LebrunAFP

Publicado 07/08/2024 11:26 | Atualizado 07/08/2024 12:06

Paris - O Brasil foi eliminado nas quartas de final do torneio por equipes do tênis de mesa masculino, nesta quarta-feira, na Arena 4 Paris Sul. O time conseguiu vencer apenas dois sets nas três partidas e acabou derrotado por 3 a 0 pelos europeus. Foi a despedida do país na modalidade nos Jogos Olímpicos.

O primeiro jogo do confronto aconteceu entre as duplas Guilherme Teodoro/Vítor Ishiy e Simon Gauzy/Alexis Lebrun. Após os dois primeiros sets bem equilibrados, os franceses se saíram melhor e ganharam confiança para a última disputa. Pressionados, os brasileiros não conseguiram responder e acabaram derrotados no primeiro game. Com parciais de 11x8, 11x9 e 11x6, a França venceu o primeiro confronto por três sets a zero.



Na sequência foi a vez de Hugo Calderano enfrentar o Alexis Lebrun na disputa individual. O francês começou melhor e venceu os dois primeiros sets com certa tranquilidade, ao fazer 11x6 e 11x7. Já no terceiro set o brasileiro conseguiu reagir e, mesmo depois de sair atrás, virou o placar e conquistou o primeiro set a favor do Brasil por 13x11. Apesar da reação, no entanto, Calderano acabou sendo dominado e perdeu o último set por 11x6, deixando a classificação brasileira ainda mais longe.

Na terceira partida, Vitor Ishiy e Alexis Lebrun voltaram a jogar, desta vez pelo individual. O francês começou arrasador, vencendo o primeiro set por 11 a 6. Depois, o brasileiro reagiu e levou a melhor por 11 a 9. Porém, Alexis Lebrun voltou a ser arrasador e venceu os dois outros sets por 11 a 5 e 11 a 7.