Alison dos Santos (de verde) chegou em terceiro lugar em sua bateria da semifinal dos 400m com barreiras - Martin Bernetti / AFP

Alison dos Santos (de verde) chegou em terceiro lugar em sua bateria da semifinal dos 400m com barreirasMartin Bernetti / AFP

Publicado 07/08/2024 14:59 | Atualizado 07/08/2024 15:04

Esperança de medalha para o Brasil no atletismo, Alison dos Santos, o Piu, terminou na terceira colocação na primeira semifinal dos 400m com barreiras, e se classificou para a final. Mas não fez boa prova e só se garantiu como um dos dois melhores tempos (47s95) entre o restante que não ficou nas duas primeiras posições nas três baterias.

Já Matheus Lima, que foi o quarto em sua bateria, está fora da disputa por medalhas. A final acontece na sexta-feira (9).

Na primeira semifinal, Alison do Santos dividiu a pista com o seu principal concorrente na disputa pela medalha de ouro, Karsten Warholm. O norueguês, que fez a melhor marca das classificatórias (47s57), sobrou na disputa e terminou em primeiro, com 47s67. Quem surpreendeu foi o francês Clément Ducos, que superou o brasileiro ara garantir o segundo lugar e a vaga direta na final, com 47s85.

Piu, que também não foi bem na classificatória (48s75) porque se poupou nos metros finais e acabou em terceiro lugar na bateria, não se conformou com o desempenho na semifinal. Logo após a prova, ele balançou a cabeça negativamente e mostrou desconforto, tendo que esperar os outros resultados para saber se entraria na final.

Leia mais: Eduardo de Deus e Rafael Pereira ficam fora de final dos 110m com barreiras

Na segunda bateria da semifinal, nem mesmo os dois primeiros colocados - e classificados para a final - fizeram tempo melhor do que o brasileiro. Restava, então a terceira e última prova, com o compatriota Matheus Lima, que terminou em quarto lugar (49s08). E novamente ninguém superou o tempo de Alison dos Santos.

No final, Piu se garantiu com o quarto melhor tempo entre todos os competidores das três baterias. Além do norueguês e do francês, o americano Rai Benjamin foi mais rápido (47s85).