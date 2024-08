Noah Lyles comemora classificação para a final dos 200m - Andrej ISAKOVIC / AFP

Publicado 07/08/2024 16:44 | Atualizado 07/08/2024 16:59

O americano Noah Lyles, campeão olímpico dos 100 metros, avançou para a final dos 200 metros ao terminar em segundo lugar nesta quarta-feira (7) na sua série semifinal, rodada em que o atual campeão, o canadense Andre De Grasse, foi eliminado, assim como o brasileiro Renan Correa.



Lyles, bronze nesta prova há três anos e atual tricampeão mundial da meia volta em pista, marcou o tempo de 20s08, atrás do botsuanês Letsile Tebogo (19s96), que foi o mais rápido no geral da prova. O tempo do americano foi o terceiro melhor do geral, superando também o do seu compatriota Kenneth Bednarek (20s00).