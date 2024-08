Laura Amaro terminou em sétimo lugar na final do levantamento de peso - Divulgação/CBLP

Publicado 10/08/2024 13:40

França - No último evento individual do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, Laura Amaro não conseguiu alcançar o pódio na final do levantamento de peso categoria até 81kg. A brasileira terminou na sétima colocação de 13 competidoras que lutavam por medalha neste sábado (10).

Foram três tentativas em duas etapas: arranco e arremesso. Na primeira fase, Laura Amaro conseguiu no máximo 105 kg. Já no segundo momento, após três subidas no tablado, fez 135kg no arremesso e somou a marca de 240kg.

A medalha de ouro no levantamento de peso ficou com a norueguesa Solfrid Koanda , que bateu o recorde olímpico com a marca de 275kg. A egípcia Sara Ahmed (268kg) e a equatoriana Neisi Dajomes (267kg) completaram o pódio da modalidade.