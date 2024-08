Arrascaeta, do Flamengo, marca Giay, do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Publicado 11/08/2024 18:54

Rio - Arrascaeta lamentou o empate do Flamengo com o Palmeiras por 1 a 1 no Maracanã , neste domingo (11), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Rubro-Negro vencia a partida até os 41 minutos do segundo tempo, quando Luighi deixou tudo igual no marcador. Por outro lado, o meio-campista valorizou o esforço do time em "jogo grande" diante do Alviverde.

"Jogos totalmente diferentes. Hoje, começava 0 a 0 e por busca da liderança. Jogo contra o Palmeiras é sempre especial, particular. A maneira deles jogarem, e nós, em casa, temos que partir para cima. Fizemos o gol, acho que criamos várias chances. Um jogo grande, eles também tiveram as suas. Infelizmente, escaparam os três pontos no finalzinho, mas fizemos um grande esforço para sairmos vencedores", disse Arrascaeta, ao Premiere.

Com o resultado, o Fla desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança do Brasileirão. A equipe de Tite soma 41 pontos e fica na terceira posição do campeonato.

Agora, o Flamengo foca na Libertadores. Os cariocas voltarão a campo na próxima quinta-feira, às 21h30, para enfrentar o Bolívar (BOL) no Maracanã. A partida é válida pelo jogo de ida das oitavas de final.