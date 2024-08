Lance que gerou polêmica no clássico entre Vasco e Fluminense - Reprodução/CBF TV

Lance que gerou polêmica no clássico entre Vasco e FluminenseReprodução/CBF TV

Publicado 11/08/2024 20:11

Rio - Neste domingo, 11, a CBF divulgou a revisão do VAR no lance do gol de Vegetti na vitória do Vasco sobre o Fluminense por 2 a 0 , válida pela 22ª rodada do Brasileirão. O lance gerou polêmica, e o Tricolor pediu toque nas mãos de Léo, autor da assistência, e do próprio atacante argentino, que balançou as redes.

Na visão do árbitro de vídeo, Daniel Nobre Bins, não há uma imagem que comprove que há o toque na mão. Anderson Daronco, que apitou o clássico, não enxerga o toque do atacante. Além disso, os dois concordam que o toque de Léo é acidental.

Veja como foi a revisão

No áudio, o árbitro Anderson Daronco informa à cabine o seguinte: "Para mim, toca no jogador (Léo) acidental, mas eu não tenho certeza, não consigo ver, se é ele mesmo que faz o gol ou se é um companheiro".

Na sequência os árbitros na cabine do VAR, liderados por Daniel Nobre Bins, concordam que o toque de Léo é acidental. Entretanto, pontuam que estão revisando um possível toque no braço de Vegetti, que fez o gol.

Depois, é possível ouvir Daronco conversando com os jogadores: "O primeiro toque foi completamente acidental. Isso pode, o que não pode é tocar nele e ele fazer o gol. Isso mudou. Confia em mim, ok? Se não tocou no Vegetti, é gol".

Os árbitros no VAR, porém, não conseguem cravar se a bola bate ou não no braço do Pirata. Assim, recomendam Anderson Daronco a ir ao monitor "para controle".

Daronco: "A primeira mão é completamente acidental do Léo. Eu quero ver todo ângulo do Vegetti. Não tem uma imagem de atrás do gol? Essa imagem. Daniel, minha opinião, não toca no braço do Vegetti, na mina opinião. Qual a opinião de vocês aí?".

VAR: "Nós não temos nenhuma imagem que mostra que pega na mão. Nós uma rotação, uma mudança de rotação. Não conseguimos ver nenhuma mudança de rotação, nada que comprove".

Daronco: "Para mim também não tem. Daniel, a minha decisão é gol. Para mim, o primeiro toque de mão é acidental. E, para mim, não existe toque na mão do Vegetti. A decisão é gol".