Ney LatorracaGianne Carvalho / TV Globo

Publicado 26/12/2024 15:00

Rio - O velório de Ney Latorraca será realizado no Theatro Municipal do Rio, no Centro, nesta sexta-feira (27). A cerimônia de despedida acontecerá das 10h30 às 13h30 e será aberta ao público. A cremação será reservada aos amigos e família.

