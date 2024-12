Ney Latorraca morre aos 80 anos - Zé Paulo Cardeal / TV Globo

Ney Latorraca morre aos 80 anosZé Paulo Cardeal / TV Globo

Publicado 26/12/2024 08:03 | Atualizado 26/12/2024 08:34

Rio - O ator Ney Latorraca morreu aos 80 anos, na manhã desta quinta-feira (26), em decorrência de uma sepse pulmonar. O veterano estava internado desde o dia 20 de dezembro na Clínica São Vicente da Gávea, na Zona Sul do Rio, em função do agravamento de um câncer de próstata.

fotogaleria

A informação foi confirmada, em nota, pela unidade de saúde. "A Clínica São Vicente lamenta profundamente a morte do paciente Antonio Ney Latorraca na manhã desta quinta-feira e se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes", diz o comunicado.

Ney foi diagnosticado com câncer na próstata em 2019 e passou por cirurgia. A doença, no entanto, voltou em agosto deste ano, com metástase. O artista deixa o marido, o ator Edi Botelho, com o qual era casado há 30 anos. Ainda não há informações sobre o velório e enterro do veterano.

Trajetória profissional

Natural de Santos, em São Paulo, Ney Latorraca estreou em novelas em "Escalada" (1975), na TV Globo. Ele também estrelou folhetins como "O Grito" (1975), "Estúpido Cupido" (1976), "Sem Lenço, sem Documento" (1977), "Dancin' Days" (1978), "Cabocla" (1979), "Coração Alado" (1980) - em que interpretou com Vera Fischer a primeira cena de estupro em uma novela das oito -, "Elas por Elas" (1982), "Rabo de Saia" (1984), "Um Sonho a Mais" (1985).

O artista fez uma passagem pelo SBT em 1990, onde atuou na novela "Brasileiras e Brasileiros", mas retornou à TV Globo no ano seguinte. E foi em 1991, que Ney brilhou em "Vamp" como o Conde Vladimir Polanski (Vlad). O veterano integrou outras obras da emissora como "Éramos Seis" (1994), "Zazá" (1997), "O Cravo e a Rosa" (2000), "O Beijo do Vampiro" (2002), "Da Cor do Pecado" (2004), "Negócio da China" (2008), "Meu Pedacinho de Chão" (2014) e "Novo Mundo" (2017).

Ney também fez participações em minisséries e especiais como "Você Decide", "Brava Gente", "SOS Emergência", "A Grande Família".