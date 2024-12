Chamas já foram controladas pelos bombeiros - Reprodução/TV Globo

Publicado 27/12/2024 08:14 | Atualizado 27/12/2024 08:19

Rio - Um incêndio atinge um galpão na Rua Belizário Pena, na Penha, Zona Norte do Rio, na manhã desta sexta-feira (27).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados às 7h30. Até o momento, não há registro de vítimas.

As chamas chegaram a ficar altas e intensas, mas já foram controladas. O telhado do galpão foi totalmente destruído pelo fogo, somente a estrutura permanece no lugar.

A Rua Belizário Pena foi interditada pela PM para auxiliar o trabalho dos bombeiros. As residências vizinhas e o galpão que fica ao lado não foram atingidos pelas chamas.

Porém, a base do muro lateral, responsável pela divisão com as casas, foi atingida pelo fogo e ficou com a estrutura comprometida.