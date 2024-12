Há previsão de chuva na cidade do Rio nesta semana - Arquivo / Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 27/12/2024 07:57 | Atualizado 27/12/2024 08:26

Rio - A chuva forte que cai no Estado do Rio acendeu o sinal de alerta em diversas cidades, principalmente no Sul Fluminense. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um Alerta Laranja, na quinta-feira (26), que indica chuvas intensas, entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Nestes casos, há riscos de queda de energia e alagamentos.

De acordo com o Climatempo, a previsão para esta sexta-feira (27) é de tempo chuvoso durante o dia e à noite. A mínima poderá chegar aos 23°C, enquanto a máxima chega a 30°C.

No sábado (28), o clima permanece instável, porém, o sol aparece durante o dia entre as nuvens. Ainda há previsão de chuva durante o dia e à noite. Os termômetros variam entre a máxima de 30°C e mínima de 22°C.

Para o domingo (29), fluminenses podem esperar uma queda brusca na temperatura, já que a máxima prevista é de 23°C e a mínima 20°C. Assim como nos dias anteriores, está prevista chuva forte, mas dessa vez podendo ser acompanhada de raios e trovões, ao longo do dia.

Na próxima segunda-feira (30), o tempo instável e a chuva permanecem no estado, mas a temperatura sobe de forma moderada, variando entre a máxima prevista de 25°C e mínima de 19°C. A previsão indica que a semana vai começar com sol, que se fecha ainda pela manhã com uma tempestade que se estende pela tarde.