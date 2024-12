Homem foi encaminhado para a 38ª DP (Brás de Pina) depois de ser preso - Divulgação

Publicado 27/12/2024 18:04

Rio - Um homem foi preso em flagrante, na tarde de quinta-feira (26), na região central do Rio, depois de estuprar a própria enteada, de 13 anos. O crime ocorreu na residência onde ambos moravam, em Cosmos, na Zona Oeste.

A prisão foi realizada por agentes da 38ª DP (Brás de Pina) e da 4ª DP (Presidente Vargas). De acordo com a Polícia Civil, a companheira do criminoso o flagrou logo após manter relações sexuais com a adolescente dentro do banheiro de casa.

A mulher, o homem e a vítima moravam juntos. Logo depois de cometer o abuso, o agressor fugiu. A mãe da menina denunciou o caso à Polícia Civil e as buscas começaram. Exames feitos pela adolescente constataram o estupro.

Após troca de dados de inteligência, policiais de ambas as delegacias localizaram o criminoso na região central do Rio. O homem foi encaminhado à 38ª DP (Brás de Pina). A audiência de custódia está marcada para a tarde deste sábado (28).