Forte chuva atingiu o centro de Duque de Caxias nesta sexta-feira (27) - Reprodução / X

Forte chuva atingiu o centro de Duque de Caxias nesta sexta-feira (27)Reprodução / X

Publicado 27/12/2024 22:08 | Atualizado 27/12/2024 22:11

Rio – As fortes chuvas que caíram na noite desta sexta-feira (27) atingiram Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e causaram alagamentos em diversos pontos do município. Uma sirene de alerta foi emitida pela Defesa Civil no bairro do Pantanal, onde foi registrado o maior volume de água, chegando a 80mm.

Os bairros de Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Gramacho e Vila Operária, além do centro da cidade, também tiveram ruas alagadas. Não houve registro de ocorrência até as 22h.

Registros de moradores evidenciam as dificuldades dos veículos em se locomoverem pelas ruas, submersas em água.

20h25 - Antiga Av. Pres. Kennedy, no Centro de Caxias, alagada na altura do teatro Raul Cortez. #chuvarj pic.twitter.com/gU6eCjAf8M — Marcel Cardoso (@marcelsoueu) December 27, 2024

20h40 - Evitem o Centro de Caxias, esta noite. As principais vias estão alagadas. #chuvarj pic.twitter.com/EsIPBoTgGs — Marcel Cardoso (@marcelsoueu) December 27, 2024

Devido à previsão de chuva, de moderada a forte para o fim da noite de sexta, Duque de Caxias entrou em estágio de atenção. A Defesa Civil pede aos moradores das regiões de risco que, ao notarem qualquer anormalidade, liguem para o telefone 199, ou para o Corpo de Bombeiros, de número 193.